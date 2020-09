«Il ministero lavora sulla necessità di tutela del diritto all'educazione e di una comunità accogliente anche per bimbi disabili, la scuola deve diventare il volto di uno Stato che accompagna i cittadini in crescita». Lo ha detto il ministro delle Pari opportunità e famiglia, Elena Bonetti, nel corso della sua visita oggi a Napoli commentando la carenza di insegnanti di sostegno nella ripartenza della scuola. «I nostri ragazzi devono anche di fare un'esperienza adeguata con luoghi e comunità educanti, servono risorse umane e reti territoriali che si devono costruire come qui a Foqus», ha sottolineato nel corso della sua visita a Foqus, la scuola al centro dei Quartieri Spagnoli.

Il ministro è tornato anche sulla morte di Maria Paola Gaglione a Caivano: «Credo che si debba attivare un processo culturale di tutto il Paese, soprattutto che tocchi la dimensione educativa - ha detto - Dobbiamo garantire universalità dei diritti e costruire una società che riconosca il valore straordinario della diversità. In virtù della diversità costruiamo il nostro essere comunità e una universalità di diritti. Quindi si deve lavorare sul rispetto ma anche sulla valorizzazione dell'altro da sé per farne una costruzione di comunità».

