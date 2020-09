Riapertura scuole in Campania, prima campanella il 28 settembre nei sei Comuni della penisola sorrentina

La campanella suonerà il 28 settembre per gli studenti degli istituti scolastici, di ogni ordine grado, della penisola sorrentina. È quanto deciso dai sindaci dei sei comuni costieri, attraverso specifiche ordinanze, per garantire l'avvio dell'anno scolastico in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto di tutte le norme di contenimento della diffusione del Covid-19.



«A seguito delle operazioni di voto previste nei giorni 20 e 21 settembre - spiegano i primi cittadini di, Lorenzo Balducelli, di, Giuseppe Cuomo, di, Piergiorgio Sagristani, di, Vincenzo Iaccarino, di, Giuseppe Tito e di, Andrea Buonocore - si renderà necessario procedere alle operazioni di sanificazione di aule, uffici, palestre, mense, e tutte le altre aree di pertinenza scolastica. Comprendiamo gli eventuali disagi per le famiglie, a seguito di questo slittamento, ma la salute dei nostri ragazzi viene prima di tutto».