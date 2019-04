Napoli, c'è una scuola in vendita ma nessuno lo sa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Aprile 2019, 11:30

La scuola museo di vico Santa Maria Apparente, l'istituto comprensivo Vittorio Emanuele-Baracca, è inserita nel nuovo elenco dei beni immobiliari che il Comune ha messo sul mercato. Per la precisione si trova nella deliberazione numero 138 del 31 marzo, all'allegato L4141 - 002 - 12, al rigo numero 206, ed è identificata con il codice unità immobiliare 830020001. Questo numero rappresenta la carta d'identità dell'edificio che in un altro elenco, quello ufficiale delle proprietà comunali, viene inserito nella categoria B2 «scuole», ha come denominazione «Istituto Comprensivo Vittorio Emanuele II» ed ha una rendita catastale di tutto rispetto, 36.006 euro e 86 centesimi.Insomma, purtroppo quella scuola è in vendita, assieme alla casa del custode anche se il Comune non se ne è accorto.