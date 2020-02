Napoli, scuole chiuse domani: «Allerta meteo e disinfestazione straordinaria per l'emergenza coronavirus»

«La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido dalle ore 12 di domani 26 febbraio fino alle ore 12 di giovedì 27 per venti forti. Le scuole, i cimiteri e i parchi pubblici resteranno chiusi per il 26 febbraio. Contestualmente, ho dato il via ad un programma straordinario di igienizzazione e sanificazione di tutte le scuole pubbliche e private come procedura preventiva con riferimento all’emergenza nazionale del coronavirus». È l'annuncio del sindaco Luigi de Magistris in un lungo post su Facebook.

Ultimo aggiornamento: 18:08

