Mercoledì 7 Novembre 2018, 08:55

Accelerare scegliendo 3-4 agenzie immobiliari che hanno un portafoglio clienti pesante e ampio oltre che il know how liberando la Napoli Servizi dal compito della dismissione del patrimonio lasciandole quello di controllo. Questa la mission che si è data la giunta guidata dal sindaco Luigi de Magistris. Ci aveva già lavorato l'attuale vicesindaco e assessore al Bilancio Enrico Panini insieme a Ciro Borriello, che aveva la delega al Patrimonio, riuscendo a strappare il sì del Consiglio sul coinvolgimento delle Agenzie immobiliari ma solo per determinate fattispecie di vendite. Ora la patata bollente della dismissione è nelle mani di Alessandra Clemente che sta studiando la situazione. Perché o si vende e bene e subito oppure le casse di Palazzo San Giacomo resteranno vuote e il debito peserà sempre di più sul Comune al quale la Corte dei Conti ha già bloccato la spesa.Altrimenti non basterà vendere i circoli del Posillipo e del Tennis per fare soldi freschi e dare una bella botta al deficit che pende su Palazzo San Giacomo offrendo un segnale di concretezza alla Corte dei conti. Nella sostanza va bene la pezza che ci ha messo già il Parlamento dando la possibilità agli enti in predissesto di rifare un nuovo piano di rientro dal debito, che per Napoli è di 2,4 miliardi, tuttavia allungare i tempi non significa automaticamente salvezza dal default.