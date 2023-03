Pnrr Napoli, Manfredi e i fondi residui: «Ci candidiamo anche noi»

«Mi auguro che tutti siano in grado di spendere le proprie risorse del Pnrr, ma se ci fossero fondi residui anche noi ci candidiamo perché siamo perfettamente in grado di spenderli, abbiamo anche i progetti già approvati e valutati».

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, replica alle dichiarazioni rilasciate ieri dai sindaci di Milano e Roma, rispettivamente Giuseppe Sala e Roberto Gualtieri, rispetto all'assegnazione di eventuali risorse residue del Pnrr.

Manfredi ha ricordato che «abbiamo tanti progetti che non sono stati finanziati: sul ciclo idrico, sul ciclo dei rifiuti, altri infrastrutturali, di restauro, interventi sui parchi storici che sono tutti progetti approvati e non finanziati perché non c'era copertura e dunque se ci sono risorse in più anche noi ci candidiamo a riceverle».

Rispetto al cronoprogramma per la realizzazione delle opere da parte del Comune, il sindaco ha sottolineato che «siamo perfettamente in linea con il tempi relativi ai grandi progetti che ci sono stati finanziati e proprio ieri abbiamo approvato, nei tempi giusti, anche il piano economico finanziario per l'Albergo dei poveri».