Napoli, una torta con Mussolini per la festa nella Municipalità: «Inaccettabile nella nostra sede istituzionale»

«Al caro Nunzio Vitolo da parte di Enzo Morra». Una frase come tante se non fosse stata scritta su di una torta che raffigura il volto di Benito Mussolini. Un omaggio che Vincenzo Morra, consigliere di Fratelli d'Italia della quarta municipalità a Gianturco, ha dedicato al dipendente della stessa municipalità Nunzio Vitolo, in occasione di un saluto per il suo pensionamento: un momento di commiato tra colleghi, immortalato da foto e video che ritraggono un gruppo di persone nella sede istituzionale celebrare l'ultimo giorno di lavoro del funzionario senza indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale. Immagini che stanno facendo il giro del web, e che arrivano a pochi giorni dalla commemorazione, promossa dalla stessa municipalità con l'installazione di tre pietre di inciampo a piazza Carlo III, della Shoah.

«Mi hanno fatto la sorpresa l'ultimo giorno - scrive sulla sua pagina facebook il festeggiato - Grazie ad Enzo Morra consigliere e coloro che hanno collaborato con me, e reso protagonista grazie alla loro competenza . Non volevo emozionarmi, ma l'emozione c'è stata».

Dura la condanna del gesto da parte del presidente della municipalità, Giampiero Perrella, e dal comitato di residenti del quartiere Orgoglio Vasto: «Alcuni consiglieri e dipendenti festeggiano il compleanno di un dipendente con una torta con impressa la faccia del duce - sottolineano i rappresentanti del comitato - Esigiamo che qualcuno intervenga perché è inaccettabile che nella nostra sede istituzionale si festeggia con il volto di un assassino che ha scritto le pagine piu buie della nostra storia. Ormai questa municipalità tra trasformismi, voltagabbana, incapaci e nulla facenti è veramente allo sbando, speriamo che almeno tutti questi personaggi abbiano la decenza di non ricandidarsi alle prossime elezioni, anche perché faremo di tutto per non farli rivotare».

