Napoli, via libera del Viminale all'assunzione di 35 nuovi vigili urbani

Il Comune di Napoli ha avuto l'ok del ministero dell'Interno per l'assunzione di 51 agenti di polizia municipale. La richiesta era stata inviata dal sindaco, Luigi de Magistris. Il via libera è stato frutto dell'intesa con il Ministro Lamorgese e del lavoro messo in campo dagli uffici di Palazzo San Giacomo e del Viminale. L'amministrazione comunale ha oggi formalizzato le integrazioni richieste lunedì scorso dalla Commissione, incassando subito il via libera dal ministero alle assunzioni.

«Queste giovani 'reclutè ci daranno una mano in un momento particolarmente difficile per la vita della città e del Paese controllando il rispetto delle norme a tutela della salute e anche dando risposte concrete ai momenti di difficoltà della cittadinanza - sottolineano il sindaco de Magistris e l'assessore con delega alla polizia municipale, Alessandra Clemente - È un risultato davvero importante che è frutto della consolidata collaborazione istituzionale con il ministro Lamorgese e la sua struttura operativa che vogliamo ringraziare per la celerità delle autorizzazioni. Adesso buon lavoro ai nuovi poliziotti che sapranno dimostrare dedizione e professionalità nell'indossare la divisa del corpo della città di Napoli», concludono.



Ultimo aggiornamento: 15:48

