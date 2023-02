Un testa a testa tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein a Napoli città. Meglio il governatore emiliano in provincia, exploit a Torre del Greco e Bacoli, solo a Castellammare la deputata fa cappotto. Il voto dei circoli all’ombra del Vesuvio, provincia compresa, fa presagire il possibile risultato finale, con Bonaccini davanti, ma di poco, alla sua principale competitor. Alla vigilia ci si aspettava un dato schiacciante a favore di Bonaccini che però non c’è stato, nonostante fosse sostenuto dal governatore De Luca, da tutti i consiglieri regionali e da un nutrito gruppo di parlamentari. I risultati di ieri dicono che Bonaccini a Napoli non sfonda, tranne a Fuorigrotta (121 a 38) e a Mercato, dove due giorni fa ha chiuso con un sonoro 24 a zero.

La italo-svizzera, appoggiata invece dal gruppo di Franceschini, da quello di Andrea Orlando e dal segretario metropolitano uscente Marco Sarracino, ha conquistato la city: a Chiaia-Posillipo è finita 92 a 20. Per Schlein decisivo il sostegno di Articolo 1, che tra Napoli e provincia ha sfornato quasi 1500 tessere. Residuali i risultati degli altri due competitor Paola De Micheli, appoggiata da Nicola Oddati, e Gianni Cuperlo, che è riuscito a strappare un secondo posto a Torre Annunziata e Bacoli, davanti alla Schlein ma dietro a Bonaccini.



A Napoli città battaglia durissima: si vota oggi a Poggioreale, Pianura, Piscinola, Ponticelli, San Carlo all’Arena, Secondigliano, Vicaria, oltre a 33 comuni dell’area metropolitana. Bonaccini potrà però contare sul risultato delle province di Benevento, Caserta e Salerno, che potrebbero portarlo alla vittoria. Passando ai raggi X i risultati dei circoli ecco la mappa del voto dem. A Chiaia-Posillipo trionfa dunque Schlein con 92 voti, 20 a Bonaccini e 8 per Cuperlo; mentre a San Ferdinando bene Bonaccini con 18 preferenze, dietro Schlein con 9, staccato Cuperlo con 4. La zona ovest è spezzata in due: a Fuorigrotta 121 Bonaccini, 38 Schlein, 2 De Micheli, 2 Cuperlo; a Bagnoli 85 Schlein, 46 Bonaccini, 3 Cuperlo, 2 De Micheli. A Stella 28 Schlein, 25 Bonaccini, 4 Cuperlo, 1 De Micheli; Arenella passa Bonaccini (57), dietro la Schlein (37); Avvocata 40 Schlein, 39 Bonaccini, 2 Cuperlo, 1 De Micheli.

Sezione, quest’ultima, dove la ex numero due della Regione Emilia-Romagna poteva contare sul traino di Articolo 1, che vantava 110 iscritti. A Scampia en-plein di Schlein con 65 voti, soltanto 2 a Bonaccini. San Lorenzo se l’aggiudica Bonaccini con 56 preferenze, Schlein 12, Cuperlo 1, così come Soccavo: 62 Bonaccini; 35 Schlein, 2 Cuperlo. Il governatore vince quasi ovunque, con risultato bulgaro a Torre Del Greco (182 Bonaccini, 30 Schlein, 2 De Micheli, 2 Cuperlo), Bacoli (69 Bonaccini, Cuperlo 13, 5 Schlein, 1 De Micheli), Frattaminore (47 Bonaccini, 2 Schlein, 1 Cuperlo), Brusciano (59 Bonaccini, 1 Schlein, 1 Cuperlo) ed Arzano (53 Bonaccini, 13 Schlein, 1 Cuperlo), alla presenza dell’ex senatore Sandro Ruotolo. Bonaccini si aggiudica anche Torre Annunziata (59 il governatore, 42 Cuperlo, 31 Schlein, 4 De Micheli), Portici (63 voti per lui, 43 Schlein, 3 De Micheli) e Cercola (37 Bonaccini, 10 Schlein, 2 Cuperlo). Ad appannaggio del governatore anche Melito, Volla, Calvizzano, Poggiomarino, Cimitile e Cicciano. Boom invece per Schlein a Castellammare, 266 preferenze alla deputata, 36 a Bonaccini, 4 a De Micheli, 1 a Cuperlo.



Dopo il giallo delle tessere gonfiate sono 4.994 le iscrizioni al Pd certificate dalla commissione provinciale. Erano inizialmente 7mila i tesserati tra Caserta e provincia: scure per 2mila iscrizioni irregolari. Caserta potrà quindi partecipare al voto della segreteria nazionale chiedendo una proroga al 19 febbraio, come per Lombardia e Lazio a causa delle elezioni regionali. Annullate 485 tessere fatte con PayPal, carta di credito e prepagate superiori a 3 pagamenti, 1.236 tessere fatte con bonifico dallo stesso conto, 110 tessere ripetute dallo stesso soggetto. La commissione ha segnalato al Nazareno un’anomalia dell’anagrafe dei comuni di Caianello, Casal di Principe, Castel Campagnano, Letino, Sessa Aurunca e Villa Literno.