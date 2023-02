Qatargate: secondo giorno di domiciliari per Cozzolino, non usa permessi

Andrea Cozzolino ha trascorso anche la seconda giornata agli arresti domiciliari senza usufruire del 'permessò che gli consente di uscire dalle ore 11 alle 12 e dalle ore 17 alle 18. L'europarlamentare, eletto nel Pd, partito da cui è sospeso, già ieri non si era mosso di casa.

Cozzolino è destinatario di un mandato di arresto europeo nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. I giudici lo hanno autorizzato ad allontanarsi dal suo domicilio in via Aniello Falcone, nel quartiere Vomero, ogni giorno dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 18 per consentirgli «di provvedere alle proprie esigenze di sostentamento e sanitarie». Domani la Corte d'Appello di Napoli si riunisce per esaminare la richiesta di estradizione da parte delle autorità belghe.