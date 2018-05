Venerdì 4 Maggio 2018, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 12:50

Lite in Consiglio comunale a Qualiano. Due i consiglieri che sarebbero stati presi di mira ieri da alcuni esponenti dell'estrema destra. I fatti si sono verificati al termine della seduta del civico consesso. «Un episodio grave e inaudito, che va stigmatizzato e perseguito - spiega il sindaco Ludovico De Luca - Piena solidarietà a Giovanna Giglio e Salvatore Apostoli, i due consiglieri vittime di fomentatori e squadristi, che non devono trovare posto nella nostra comunità». Il primo cittadino riferisce di aggressone verbale e violenza fisica ai danni dei due esponenti del Consiglio, che sarà rinnovato con le elezioni del 10 giugno. «Questi episodi sono figli del clima che si è venuto a creare da qualche settimana» conclude il sindaco. Pronta la replica di Casapound, chiamato indirettamente in causa da De Luca: «I nostri militanti sono stati aggrediti platealmente da alcuni esponenti della maggioranza».