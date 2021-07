Recovery Sud, Carfagna rassicura: «Pronti 82 miliardi per il Mezzogiorno, gli aiuti non sono un'astrazione»

Il capitolo Sud del Pnrr «è solido». E gli 82 miliardi, il 40% delle risorse territorializzabili, «non sono un'astrazione». La ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna risponde non senza una punta di amarezza e irritazione ai dubbi sollevati sul Mattino dall'economista Gianfranco Viesti, una delle voci meridionali più indipendenti e autorevoli, a proposito della reale credibilità dei fondi annunciati dal governo per il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati