Mercoledì 6 Marzo 2019, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2019 09:27

E venne il giorno. Da oggi è possibile presentare domanda per accedere al reddito di cittadinanza tramite l’apposito sito online, presso i Caf o recandosi alle poste. Partenza in sordina alla posta centrale di Napoli. In fila prima dell’apertura dei cancelli alle 8 e 20 di questa mattina ci sono circa una ventina di persone, ma di queste nessuna pare essere giunta in Piazza Matteotti per presentare richiesta del sussidio.Quando i cancelli si aprono anche alcuni operatori presenti all’interno dell’edificio restano sorpresi dalla poca affluenza, avendo immaginato orde di cittadini in fila per il fatidico giorno. Le richieste, come esplicita un avviso esposto all’interno dell’ufficio postale, vengono raccolte in ordine alfabetico. Si comincia oggi con le lettere A e B e si concluderà mercoledì 13 marzo. Ma questa mattina solo alcuni, timidamente, chiedono informazioni sulle modalità di richiesta e qualcuno prova a spiegarcene le motivazioni. «Il reddito di cittadinanza è un ricatto - afferma Antonio, disoccupato - Elargire pochi spiccioli non può essere la soluzione al problema disoccupazione».