Referendum, voto in sicurezza a Napoli: ecco le indicazioni per recarsi ai seggi, obbligatorio uso mascherina

È sulla piattaforma multimediale del Comune lo spot realizzato dall'Ufficio stampa con le informazioni sulle misure di prevenzione al contagio Covid-19 in occasione delle prossime consultazioni regionali e referendarie. Si ricorda agli elettori che è obbligatorio l'uso della mascherina sia per accedere ai seggi sia per procedere alle elezioni di voto. Nei seggi la distanza minima, tra le persone, dovrà essere di un metro.

Il Comune fa sapere che sono previste ricorrenti operazioni di pulizia dei locali. Anche nelle strutture che ospiteranno i seggi sono previsti percorsi - appositamente segnalati - per l'ingresso e per l'uscita.

