«De Luca oggi è il governatore più contagiato di Italia. Questo significa che in Campania si è lavorato male sul Covid, De Luca ha preferito andare in tv a raccontare menzogne e a parlare di lanciafiamme invece di occuparsi di garantire la salute dei cittadini. Si è chiuso in un bunker bello protetto con mascherine che i nostri veri eroi - personale sanitario, forze dell’ordine, le attività rimaste aperte anche durante il lockdown - non avevano, perché la regione non gliele ha fornite. Nel frattempo De Luca dal suo set televisivo raccontava quanto era bravo», è l'accusa di Stefano Caldoro, candidato governatore del centrodestra.

«Purtroppo - contnua Caldoro - vediamo che i dati della Campania sono fuori controllo. Adesso bisogna intervenire con serietà, è necessario superare l’emotività e distinguere tra i falsi eroi di guerra, cioè quei politici disertori che si sono nascosti nelle cucine e nei bunker con mascherine che nessun altro aveva, e i veri eroi che hanno combattuto sul campo”.

