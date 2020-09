Regionali Campania 2020, Ciarambino guarda avanti: «Cambiare la ripartizione del Fondo sanitario nazionale»

«Andrò in conferenza Stato-Regioni a battere i pugni sul tavolo per chiedere una diversa ripartizione del Fondo sanitario nazionale». Così il candidato di M5S alla presidenza della Regione Campania, Valeria Ciarambino, in un incontro con la stampa al Circolo Rari Nantes Napoli.



«Non serve fare la guerra termonucleare in una diretta Facebook - ha aggiunto Ciarambino - se in 5 anni e nei 5 anni precedenti nessuno dei miei competitor ha difeso il diritto della Campania ad avere i soldi che le spettano, non solo sulla sanità, ma anche sugli asili nido». Per Ciarambino « il riparto dei fondi nazionali che oggi è iniquo». «Io ho le mani libere - ha concluso il candidato di M5S - e sarò la paladina degli interessi della mia terra».