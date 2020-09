Regionali Campania 2020, Meloni ci crede: «De Luca cabarettista, la partita è aperta»

«La Campania è contendibile? Secondo me tutto è contendibile, le battaglie si combattono fino alla fine». Lo ha detto il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a margine di una visita all'area industriale di Arzano. «Io penso - ha aggiunto - che De Luca sia molto scaltro, il fatto che abbia fatto campagna elettorale passando giornate a insultare il governo e il Pd, cioè la sua compagine a livello nazionale, segnali questa sua capacità di essere molto scaltro. Ma io penso anche che le persone non siano stupide. De Luca è un ottimo cabarettista ma quando voti qualcuno perché ti fa ridere poi ti becchi una politica che fa ridere. Questo è secondo me quello su cui i campani dovrebbero riflettere. Anche io mi diverto così tanto guardando le dirette di De Luca e spero che da lunedì possa fare solo quelle».



