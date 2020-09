«Il presidente del Consiglio, questa mattina, ha fatto gli auguri agli studenti che entrano in classe. In Campania non si sa. Sarà forse il 24 settembre, oggi si dice sì, ieri si diceva di no e credo domani avremo qualche altra sorpresa. C'è totale caos. De Luca e la Azzolina sono i due gemelli dell'irresponsabilità e di questo caos. Le famiglie non sanno cosa fare. Gli studenti perdono importanti giorni di lezione e perché questo avviene? Perché la Regione, De Luca e la Azzolina non parlano con chi devono parlare, chi la scuola la conosce, ovvero gli insegnanti». Lo ha detto, questa mattina da Salerno, Stefano Caldoro, candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra.

