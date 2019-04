Rom, addio baraccopoli: a Giugliano c'è il bonus per l'affitto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 12 Aprile 2019, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È intenzione di questa amministrazione sgomberare i rom a tutela dell'incolumità e della salute pubblica». Alle 23 di mercoledì sera, durante un consiglio comunale blindato dalla polizia, è arrivato l'annuncio del sindaco di Giugliano Antonio Poziello. Il campo che sorge lungo la circumvallazione esterna sarà smantellato: l'ordinanza è stata firmata. Motivo principale, le condizioni igienico-sanitarie della baraccopoli. Oltre 300 persone vivono accampate dentro roulotte circondate da cataste di rifiuti di ogni genere. Ma il piano del primo cittadino non si fermerà alle ruspe. Per i 57 nuclei familiari ci saranno soldi a disposizione: un bonus di 5mila euro sarà elargito a chi presenterà un regolare contratto di locazione. Esattamente, al momento ci sono 150mila euro per i rom che fitteranno casa e 50mila per i minori che necessitano assistenza.