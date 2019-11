Salvini a Sorrento, protesta coi «fravagli» e a Napoli striscioni in Galleria

Non si sono fatti attendere. E hanno aspettato Salvini a Sorrento con striscioni e «fravagli». Dopo l'hashtag che hanno lanciato sui social network - #SorrentoNonSiLega e si definiscono fravagli, ovvero i pesciolini giovani di sarde, triglie, alici e altre specie - sono passati all'azione.

«Siamo i 'Fravagli' - scrivono su Facebook - figli delle sardine bolognesi, appena nati, croccanti e napoletani». Sono Antonino, Laura, Mohammed, Marta, Michele, Liliana, Paolo e Francesca ma, spiegano ci sono «altre centinaia di nomi, perché abbiamo soltanto deciso di convogliare, in un luogo di incontro, un sentimento popolare diffuso». Ora sono in piazza Andrea Veniero sotto la pioggia con l'evento intitolato '#SorrentoNonAbbocca'. In contemporanea a Napoli striscioni di protesta anti-Salvini in Galleria Umberto I.



Ultimo aggiornamento: 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA