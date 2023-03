Napoli, Sangiuliano agli imprenditori: «Investite sulla Cultura»

«Io sono nato in questa zona della città, vicino all'Albergo dei Poveri, e invito gli imprenditori a crederci in questo pezzo di Napoli che inizia dal Museo e finisce qui. Agli imprenditori dico investite, io farò la mia parte per trovare altre risorse».

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano - prima di firmare il protocollo per il rilancio dell'Albergo dei Poveri assieme al sindaco Gaetano Manfredi, atto che vale 100 milioni e l'apertura dei cantieri prima dell'estate, lancia un appello al mondo dell'impresa. E in prima fila ascoltarlo proprio a Palazzo Fuga dove è stato firmato il protocollo, c'è Costanzo Jannotti Pecci il presidente degli i dustriali napoletani che ha già dato la sua disponibilità in quanto numero di Palazzo Partanna.

Nell'Albergo dei Poveri ci dovrebbe essere infatti uno spazio per l'ospitalità e l'accoglienza dei turisti. Cosa ci sarà e che funziona avrà in quello che è uno degli edifici più grandi d'Europa lo accenna lo stesso ministro: «La Federico II, la nostra università una eccellenza nel mondo e visto che siamo vicini a Pompei ed Ercolano appare un po' singolare che non ci sia a Napoli una scuola di restauro. Io oggi sottolineo il tratto trascendentale della cultura, ma dico anche che la cultura è sviluppo ed economia».