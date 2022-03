Sanità, De Luca contro i comitati: «Via il camorrismo ​dall'ospedale Monaldi»

«Andremo fino in fondo sulla vicenda del Monaldi per combattere forme di camorrismo messe in atto da una ventina di facinorosi per avere modifiche di decreti dirigenziali al fine di favorire qualche primario amico». Lo ha ribadito, in diretta Fb, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid in Campania, De Luca: «Contagi in salita, usiamo la... L'EPIDEMIA Covid, l'Rt cresce a 0,83 e l’incidenza risale a 510: ma... IL CASO Terapie anti-Covid, 51.170 trattati con monoclonali

«C'è la camorra, che è la delinquenza organizzata, e c'è poi il camorrismo, vale a dire atteggiamenti di pressione, uso di violenza, di intimidazione per ottenere cose per le quali i facinorosi non hanno titolo neanche ad aprire bocca - spiega - Andremo fino in fondo per cancellare questa vergogna, saremo intransigenti e lavoreremo a livello di magistratura per perseguire questi signori».