Berlusconi e Napoli, storia di un lungo amore: dalle canzoni, alle donne e agli ultimi auguri per lo scudetto

Un rapporto lungo, profondo e appassionato, quello di Silvio Berlusconi, morto oggi all'età di 86 anni, e la città di Napoli. Tanto che in una delle sue ultime dichiarazioni disse: «Sono un napoletano nato a Milano».

Pochi giorni prima del suo aggravarsi, aveva fatto i complimenti alla squadra partenopea per la vittoria del terzo scudetto: «Una città in festa, una città che se lo meritava, complimenti, complimenti, complimenti. Una città incredibile che trascina anche noi dentro la sua gioia. Quindi anche noi diciamo: Forza Napoli, bravo Napoli, avanti tutta, questo deve essere l'inizio di una grande storia di vittorie! I napoletani, davvero, se lo meritano e noi siamo tutti con loro. Evviva, evviva, evviva! E lo dico col cuore, anche io che mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano».

Il 23 maggio 2022 l'ultima visita a Napoli, con la compagna Marta Fascina. «Grazie presidente.

Compri il Napoli» era stato salutato l'ex premier al termine di un vero e proprio bagno di folla sul lungomare con applausi e cori.

Molto amato all'ombra del Vesuvio, il Cav ha sempre raccontato della sua passione per le canzoni napoletane, che nel corso della sua vita ha amato interpretare insieme con lo chansonnier Mariano Apicella.

Napoli fu crocevia di alcune vicende giudiziarie del Cavaliere, come il processo per la compravendita di senatori. A Napoli e dintorni andò in scena nel 2009 anche il discusso rapporto di Berlusconi con la giovane Noemi Letizia, dopo la sua partecipazione alla festa dei 18 anni della ragazza, a Casoria e la bufera mediatica che ne seguì.

Napoletane, dopo il divorzio con Veronica Lario seguito allo scandalo delle "olgettine", sono state le ultime fidanzate di Berlusconi: dal 2011 ai primi mesi del 2020 Francesca Pascale è stata la compagna di Silvio. Si fidanzarono ufficialmente a Natale del 2011, quando l'ex premier le regalò un anello. Si conoscevano da tempo perché nel 2004 lei fu tra i fondatori del gruppo “Silvio ci manchi”, composto da giovani che seguivano Berlusconi in ogni manifestazione pubblica.

Di origini napoletane (Portici) anche l'ultima compagna di Berlusconi, quella Marta Fascina rimasta accanto a lui al San Raffaele fino all'ultimo. La relazione con Fascina è diventata di dominio pubblico nel 2020: da quel momento i due non si sono più lasciati, dopo aver contratto un "finto" matrimonio.