Silvio Berlusconi, dagli esordi come imprenditore fino alla Presidenza del Consiglio (per quattro volte)

«Quanti anni hai, piccolina?». «Sette». «Sai, io alla tua età ne avevo solo cinque», disse a una bimba Silvio Berlusconi giunto a Milanello, il 23 luglio 2007, durante un ritiro del Milan. In questa frasetta non è difficile riconoscere l'italiano guascone, indolente, un po' ruspante e arrivista a cui piace piacere. Ha stregato molti italiani, che si sono riconosciuti in lui, e per molto tempo, Berlusconi. "Il venditore" è il titolo di una delle sue tante biografie. L'imprenditore Berlusconi è stato quattro volte presidente del consiglio, il premier più longevo della storia della Repubblica e uno degli uomini più ricchi al mondo: cinquantunesimo nella lista di Forbes stilata nel 2007. Il fondatore di Forza Italia è morto stamattina a Milano all'osoedale San Raffaele.