«Altro che piano per il Sud, Manifesto per il Mezzogiorno, azzeramento del divario con il nord, coesione sociale ed altre amenità retoriche di cui Conte e i giallorossi si sono riempiti la bocca in questi mesi. Con la bozza del documento del Dipe, struttura alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Governo certificata la propria volontà di scippare,ancora una volta, i cittadini meridionali e privarli, usando a pretesto l'emergenza Covid19, di quel 34% dei fondi ordinari per la spesa in conto capitale che servono proprio a colmare il gap con il Nord». È duro l'attacco di Pina Castiello, deputato campano della Lega, al Governo Conte dopo che il Mattino ha rivelato il piano per far pagare i costi della crisi del coronavirus al Sud, tagliando il 34% dei fondi ordinari che per la prima volta quest'anno dovrebbero essere indirizzati al Mezzogiorno.

«Siamo di fronta ad un espediente - continua Castiello - che fa venire il disgusto. Non meno grottesco è poi lo scarica barile iniziato un attimo dopo la circolazione del documento tra ministri, sottosegretari e deputati meridionali di maggioranza, i quali,si sono affrettati a far sapere che non ne sapevano niente: come se quella bozza l'avesse scritta Mago Merlino! La verità è che il governo è stato pescato con le mani nella marmellata e adesso non sa dove mettere la faccia. C'è poco da fare: questo esecutivo è inadeguato ed irresponsabile su tutto. Quando,spero prestissimo, su di esso calerà finalmente il sipario, ci si accorgerà che nessuno avrà fatto il male del Sud più dell'asse tra Partito Democratico/Movimento Cinque Stelle».

