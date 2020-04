Un ordigno è stato fatto esplodere davanti la saracinesca di un panificio la scorsa notte a Napoli. L'esplosione è avvenuta in via Ferrara, nel quartiere Vasto. Un'auto parcheggiata nelle vicinanze ha riportato danni. Il proprietario del panificio ha riferito ai Carabinieri di non aver ricevuto alcuna minaccia. Indagano i Carabinieri della compagnia Stella.

