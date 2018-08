Tangenziale di Napoli, Pomicino risponde a de Magistris: «Parole in libertà»

Lunedì 20 Agosto 2018, 14:31 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2018 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Parole in libertà che non meriterebbero neanche di essere commentate». Così il presidente della Tangenziale di Napoli, l'ex ministro del Bilancio, Paolo Cirino Pomicino, commenta, quanto scritto in un post dal sindaco di Napoli che parla di «revoca o drastica revisione delle vergognose concessioni di litorali, autostrade (Tangenziale di Napoli compresa, unica a pedaggio in Italia) e di beni comuni».«Non finisco mai di stupirmi - dice ancora Pomicino - Non sapevo che i sindaci avessero anche questi poteri».In merito alla sicurezza di ponti e viadotti della Tangenziale di Napoli, Pomicino è netto: «Sono sicuri e la manutenzione è costante. Da poco abbiamo concluso alcuni lavori con l'adozione di misure per garantire l'antisismicità su alcuni viadotti». Poi l'ex ministro del Bilancio fa una breve riflessione sulle polemiche politiche dopo la tragedia di Genova: «Purtroppo alcuni pensano di onorare la memoria dei morti dicendo solo troppe parole in libertà. Che amarezza».