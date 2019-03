Torre del Greco sepolta dai rifiuti, c'è la svolta: via i detenuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 27 Marzo 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo un braccio di ferro di due settimane si intravede uno spiraglio. La ditta Buttol, salvo clamorose sorprese, dovrebbe entrare in servizio a mezzanotte e un minuto per occuparsi della raccolta dei rifiuti a Torre del Greco, città in preda a un'emergenza senza precedenti. Ieri alle 16, a Sarno, nella sede dell'azienda si è tenuto il terzo tavolo di confronto con i sindacati per il passaggio di cantiere dalla Gema; nel corso dei due precedenti incontri, il 12 e il 20 marzo, la trattativa non era andata a buon fine.