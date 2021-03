Unilever, Uila vince nello stabilimento di Caivano

Grande soddisfazione per il risultato ottenuto nelle elezioni delle RSU all'interno dello stabilimento della UNILIVER a Caivano dove la UILA è la prima organizzazione sindacale. Su 661 votanti, 222 preferenze sono andate alla categoria dell'agroalimentare della UIL. Il 34% dei lavoratori ha scelto il sindacato "azzurro", 1 su tre ha votato UILA.

"Siamo stati premiati per l'impegno e per la lungimiranza, questa vittoria dimostra che i lavoratori e le lavoratrici della UNILEVER hanno fiducia in noi e in quello che facciamo per rappresentare le loro esigenze", è quanto affermano Giovanni Sgambati e Emilio Saggese, rispettivamente segretari generali della UIL e della UILA Campania.

