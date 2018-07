Universiadi a Napoli, ultimo sprint: pronte due navi per gli atleti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 6 Luglio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2018 07:00

Dopo il braccio di ferro a Roma, i contatti per arrivare a un accordo. Nel vertice di martedì il sottosegretario Giancarlo Giorgetti è stato chiaro: «Entro il 13 bisogna trovare una soluzione o saltano le Universiadi». A caldo Vincenzo De Luca ha visto vincere la sua linea di dire no a oltre duemila casette nella Mostra d'Oltremare grazie a un'insperata alleanza con il governo penta-leghista, mentre Luigi de Magistris ribadiva la sua linea: «Basta che la manifestazione si tenga». Da ieri, invece, sono scesi in campo i pontieri: il capo di Gabinetto Attilio Auricchio per il Comune, Fulvio Bonavitacola per la Regione. Bisogna trovare un accordo per presentarsi con una proposta concreta tra meno di dieci giorni a Palazzo Chigi e non offrire appigli per far cancellare le olimpiadi degli universitari.