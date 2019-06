Universiadi, la torcia dei saperi fa tappa a Milano: lunedì l'evento show

Sabato 8 Giugno 2019, 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Milano, lunedì, terza tappa del percorso della Torcia della 30esima Summer Universiade Napoli 2019. La staffetta sarà preceduta dalla conferenza stampa «Aspettando l'Universiade, tra sport e spettacolo», alle ore 13.30, presso «Spazio Campania» in Piazza Fontana.Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il commissario straordinario per l'Universiade, Gianluca Basile, alla presenza delle istituzioni milanesi, illustreranno la manifestazione sportiva in programma a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio. Inoltre, ospiti e scenari della Cerimonia di Apertura il 3 luglio allo Stadio San Paolo e della Cerimonia di Chiusura il 14 luglio saranno annunciati dal direttore creativo Marco Balich e dalla regista Lida Castelli.Alle ore 15, da «Spazio Campania», partirà la terza tappa del percorso della Torcia dell'Universiade che, da Piazza Fontana, raggiungerà Largo Gemelli, dove la Fiaccola Olimpica farà il suo ingresso nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Un percorso di 3,1 km della durata di 35 minuti che vedrà passare la Torcia Olimpica nelle mani di 15 tedofori del mondo dello sport e non solo: Roberta Guainieri, Assessore al Turismo, Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano affiancherà Giacomo Riva, atleta diversamente abile; Alessandro Castelli, Presidente del CUS Milano; Mattia Bronconi, Campione Taekwondo; Francesco Calvetti, Responsabile Sport Politecnico di Milano; Patrizio Oliva, Campione Olimpico di Pugilato; Demetrio Albertini, ex Calciatore, argento europeo e mondiale; Giulia Bernardo, studentessa della Bocconi; Antonio Rossi, sottosegretario ai Grandi eventi sportivi; Linus, DJ; Pierpaolo Frattini, Olimpionico e Campione di Canottaggio; Silvana Stanco, Campionessa di Tiro a Volo; Federico Fiorini, studente Università Cattolica del Sacro Cuore.