Martedì 12 Marzo 2019, 19:32

È durata poco più di un'ora la permanenza di Aurelio De Laurentiis alla riunione alla Mostra d'Oltremare tema il colore dei seggiolini dello stadio san Paolo e il posizionamento dei maxischermi nell'impianto di Fuorigrotta nell'ambito dei lavori di ristrutturazione in vista delle Olimpiadi. De Laurentiis ha lasciato la riunione sbattendo la porta e imprecando: «Non vengo più, mi hanno rotto le scatole», anche se il linguaggio è stato molto più colorito.Eppure la serata sembrava essere cominciata bene con parole al miele nei confronti di Lorenzo Insigne. «Parole di Insigne come vanno interpretate? Non vanno interpretate. È un problema delle persone pubbliche in Italia, crea dei problemi anche se respiri e se dici A tutti si chiedono il perché. Lasciate anche ai calciatori una capacità democratica di esprimersi, non fate i fascisti del piffero». Giù le mani da Lorenzo Insigne. Parola di Aurelio de De Laurentiis che, prima