Vaccini in Campania, De Luca: «Avanti troppo lenti, per finire ci vogliono 10 mesi»

Questa volta non chiama in causa la divisa del generale Figliuolo ma il bersaglio del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca resta sempre lo stesso: il commissariato di governo direttamente responsabile della campagna vaccinazioni. «C'è una carenza di vaccini a livello nazionale», ha ripetuto ancora ieri il governatore intervenendo nel corso del programma tv «Mezz'ora in più» condotto su Raitre da Lucia Annunziata. Ma questa volta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati