Vaccini, Johnson&Johnson dai medici di base e green pass dalla prima dose

Non solo gli appuntamenti presso gli hub e, dal 20 giugno, le farmacie. Entro la fine di maggio si potrà prenotare anche attraverso il portale regionale Salutelazio.it la somministrazione del vaccino dai medici di base. I quali inizieranno presto a iniettare anche il farmaco di Johnson&Johnson, più maneggevole perché non necessita del richiamo e può essere stoccato in frigoriferi con temperature tra gli zero e i -5 gradi. In attesa di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati