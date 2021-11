Vincenzo Santagada al Mattino: l'assessore risponde ai lettori in diretta nella web tv, invia le tue domande

Proseguono i forum del Mattino: ospite della web tv, in diretta sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook, il neo assessore comunale di Napoli Vincenzo Santagada.

Con delega alla Salute e al Verde, Santagada è docente di chimica farmaceutica dell’Università Federico II e presidente dell’Ordine dei farmacisti di Napoli. Impegnato nel sociale, ha portato avanti iniziative a supporto dei meno abbienti come «Un farmaco per tutti», «Una visita per tutti» e «Un tampone per tutti».