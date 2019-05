A La Reggia Designer Outlet si terrà il primo Black Friday Summer Edition

Mercoledì 29 Maggio 2019, 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A La Reggia Designer Outlet arriva il Black Friday Summer Edition. Appuntamento da mettere in agenda per venerdì 31 maggio, dalle10 alle 22. Per la prima volta, il Centro McArtgurGlen di Marcianise offre una straordinaria opportunità a tutti gli amanti dello shopping: scegliere i must have dell’estate con imperdibili riduzioni sui prezzi outlet su più di 100 brand, tra cui Furla, Karl Lagerfeld, Patrizia Pepe, Pinko, Coach, Converse, Adidas, Levi’s.Una giornata di shopping intenso e un’occasione per ammirare #NapoliViva, la meravigliosa mostra fotografica inedita di Sergio Siano, presente nel Centro fino al 7 giugno: un percorso, costruito con 35 scatti a colori e in bianco e nero, allestito in Piazza Fontrana, in cui ci sono l’intensità e l’unicità della vita di Napoli, dove ogni regno che si è avvicendato, svevo e normanno, francese e spagnolo, ma soprattutto greco, ha lasciato indelebili tracce nei luoghi e nei tratti distintivi del popolo partenopeo, che cambia identità e sembianze a seconda del quartiere in cui vive. Siano affida a una bambina di otto anni il viaggio alla scoperta della “sua” Napoli.Un viaggio che inizia con l’apertura del portale di una chiesa abbandonata a Materdei, in Salita San Raffaele, impreziosito dal dipinto dell’artista argentino Francisco Bosoletti; e la doppia veduta di Napoli, dal punto più alto della città, l’Eremo del Camaldoli, e dal mare. Da qui, una fantastica esplorazione di Partenope, teatro e museo a cielo aperto, bella da vedere e stupefacente nella scoperta.