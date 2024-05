Sant'Anastasia, arriva la mostra “Stop Femminicidio”

Dopo diverse tappe Itinerant Art continua il suo percorso e fa sosta nel Comune di Sant’Anastasia, presso il Santuario Madonna dell’Arco “Aula Capitolare”.

L’Arte contro la violenza – Stop al Femminicidio sarà in mostra dall'11 al 18 maggio. Una rassegna per dire no al femminicidio e alla violenza.

All’inaugurazione, che si terrà l'11 maggio alle ore 18, interverranno Carmine Esposito, sindaco di Sant’Anastasia; Padre Clemente Angiolillo, rappresentante del Santuario Madonna dell’Arco; Veria Giordano assessore alla Cultura e all’Istruzione Comune di Sant’Anastasia; Maria Argenzo vicepresidente dell’Osservatorio fenomeno violenza sulle donne - Regione Campania; Annunziata Buonaurio, psicologa e Coordinatrice Centro Antiviolenza Ambito n° 18; Francesca Della Ratta, presidente Associazione DifferenteMente APS Caserta; Antonella Nigro, critica d’Arte.

Coordina: Maddalena Venuso, giornalista e animatrice culturale. Intervento musicale di Federica Di Girolamo.

Alle iniziative di Itinerant Art, l’arte contro la violenza - Stop Femminicidio, gli artisti del progetto si pongono come obiettivo quello di diffondere in nome dell’arte la cultura del rispetto, l’urgenza di un cambiamento e la necessità di una svolta nelle comunità.

La mostra ad ingresso gratuito è aperta dal lunedì al sabato mattina e pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30. Domenica 12 maggio apertura al pubblico solo dalle ore 09.30 alle ore 12.30.

Espongono gli artisti: Mattia Anziano - Tommaso Arcella - Norma Bini - Giuseppe Caputo Carmela Punto Arte - Alfonso Coppola - Biagio Cerbone - Andrea Colaianni - Mimmo Fabozzi - Giuseppe Ferraiuolo – Laura Polise - Orlando Ratto - Luciano Romualdo - Vincenzo Russiello - Raffaele Sammarco - Luigi Saviano - Ivana Storto - Vittorio Vanacore Nicola Villano - Pasquale Zaccarella - Anna Maria Zoppi - Giuseppe Zumbolo.