Giornata per la lotta all'Aids, prevenzione e servizio sulla pagina Fb dell'Arcigay Napoli

Per il World Aids Day la Antinoo Arcigay Napoli ha organizzato una siretta social per informare e per far conoscere i servizi attivi sul territorio per una corretta prevenzione sia alle malattie sessualmente trasmissibili che per l'Hiv, oltre che per superare ogni pregiudizio o fobia verso le persone sieropositive.

LEGGI ANCHE Il seminario on line con Lea Melandri sulla «violenza nelle relazioni intime»

L'appuntamento è alle 19,30 sulla pagina facebook dell'associazione (https://www.facebook.com/arcigaynapoli) per discutere con esperti e attivisti. A cominciare da Vincenzo Esposito, Direttore dell'Unità di malattie infettive dell'Ospedale Cotugno, e la responsabile salute dell'associazione, Viviana Rizzo, per fare il punto sui servizi attivi sul territorio anche in piena emergenza covid, sulle nuove profilassi e su quale è la situazione oggi in merito al controllo e alla diffusione delle infezioni sessualmente trasmissibili.

Luigi Sparano, Segretario provinciale dei Medici di Famiglia, affronta il tema della medicina di base. Poi si spiegherà la funzione del Check Point Napoli, il primo check point Hiv e sifilide del sud Italia e Carlo Oneto fillustrerà il progetto per il test rapido Hiv e sifilide a domicilio. Intervengono inoltre Guglielo Borgia del Centro di Riferimento AIDS Regione Campania, Francesca Menna, Assessora salute e Pari Opportunità del Comune, Daniela Lourdes Falanga Presidente Antonoo Arcigay, Antonello Sannino Segretario Antinoo Arcigay Napoli.

Ultimo aggiornamento: 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA