Animation Camera Week, al via stasera la terza edizione

Al via stasera 16 marzo la terza edizione di Animation Camera Week, la rassegna di cinema d’animazione promossa dall’associazione Camera Film di Pomigliano d’Arco e realizzata all’interno del Piano Nazionale Cinema per la Scuola di Miur e Mibact. Dal 16 al 21 marzo, in diretta streaming, saranno in programma ben tre incontri ad accesso gratuito sulla pagina Facebook di Camera Film con gli autori campani. Tre appuntamenti sulla tecnica e le professioni del settore rivolti al pubblico di appassionati e agli studenti degli istituti scolastici della provincia di Napoli.



La rassegna ad accesso gratuito prende il via questa sera (martedì 16 marzo) alle ore 21:15 con una panoramica sulla pluralità dei ruoli e competenze tecniche che accompagnano la produzione di film di animazione in 3D, dagli esordi de “L’arte della felicità” al più recente “The Walking Liberty”. A parlarne saranno Marino Guarnieri (disegnatore, animatore, regista e presidente dell’ASIFA Italia), Corrado Piscitelli, (professionista di arti figurative-digitali e direttore tecnico di Gatta Cenerentola), con Francesco Filippini (sceneggiatore, regista e art director), Nicoletta Silvestri (scenografa e animatrice), Roberta Iannarone (aiuto regia e animatrice del team del Mad Entertainment e ideatori del corto Simposio suino in Re minore.



Il secondo appuntamento è invece previsto per giovedì 18 marzo sempre alle ore 21:15 con Antonio Genovese, Giacomo Sorrentino, Angelo Grimaldi, Leonardo Avagnano e Alessandro Bottone della Turtle Studio, che illustreranno i passaggi fondamentali della complessa produzione di film in stop motion, mostrando nel dettaglio la progettazione e la creazione di ambientazioni.

Domenica 21 marzo alle ore 17:30, l’ultimo incontro con Emiliano Fasano, segretario dell’ASIFA Italia e ideatore di Aperitoon che dialogherà con il grafico Licio Esposito.



Oltre agli incontri in streaming Animation Camera Week prevede anche una attività didattica per insegnanti e studenti: La Formazione per il Cinema e gli Audiovisivi nella Scuola con 5 incontri rivolti ai docenti sulla storia del cinema, la produzione e l’utilizzo in ambito didattico di risorse audiovisive tenuti da Claudio Correale di Lux in fabula, ACD Produzioni e la docente Teresa La Montagna. Il workshop di stop motion per gli studenti del corso di grafica dell’Isis Europa di Pomigliano d’Arco: quattro incontri streaming sulle tecniche principali del cinema di animazione tenuti da Alessandro Bottone e Angelo Grimaldi.



Ad aprile, invece, per gli alunni delle scuole primarie partner - IC Ponte-Siciliano di Pomigliano d’Arco, Dante Alighieri di Brusciano, Madre Teresa di Calcutta di Casalnuovo – ci sarà la proiezione della pellicola sulla storia delle immagini in movimento, dal pre-cinema all'invenzione dei fratelli Lumière, prodotta da Camera Film, realizzata da Mariangela e Michelangelo Fornaro, con l’attore Gianfranco Renza.

