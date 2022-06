Blindarte Napoli, asta d'arte moderna e antiquariato: ecco il catalogo delle opere esposte

Mercoledì 29 Giugno, a partire dalle 16, presso la sede di Blindarte Napoli, in collegamento con la sede di Milano, si terrà l’asta n. 102 di oggetti d’arte e antiquariato e Dipinti Antichi e del XIX secolo e lo stesso giorno, dalle ore 18 avrà luogo presso la sede Blindarte di Milano, sempre in collegamento con la sede di Napoli, l’asta n. 103, Arte Moderna e Contemporanea.

Sarà possibile partecipare, in presenza in una delle 2 sale, live previa registrazione. L’esposizione dei lotti dell’asta 102 avrà luogo a Napoli tutti i giorni fino al giorno dell’asta, compreso il week end (dalle 10 alle 19). L’esposizione dei lotti dell’asta 103 avrà luogo a Milano tutti i giorni fino al giorno dell’asta, compreso il week end (dalle 10.30 alle 19).

Per quanto concerne l’asta n. 102 di Oggetti d’arte e Antiquariato e Dipinti Antichi e XIX secolol’opera che merita maggiore attenzione è la tela di Francesco De Mura (Napoli 1696-1782) raffigurante Il Sacrificio di Ifigenia, la cui stima è a richiesta.

L’opera è considerata in maniera unanime da storici dell'arte ed appassionati come il capolavoro assoluto del pittore napoletano per l’alternarsi di grazia, maestria, misurata e solenne monumentalità. La provenienza del dipinto è tutta documentata, compare in numerose pubblicazioni ed è stata esposta nelle mostre più importanti degli ultimi decenni, sia in Italia che all’estero. Il ministero per i Beni Culturali l’ha notificata fin dal 1996 come opera di eccezionale interesse artistico e storico, ragione per cui potrebbe entrare a pieno titolo in una raccolta museale napoletana.

Tra gli altri top lot rientrano la imponente architettura classica realizzata da Viviano Codazzi e Micco Spadaro, con una rara veduta del Vomero con Castel Sant'Elmo sullo sfondo, l'intenso Ritratto d’uomo barbuto attribuito al periodo giovanile di Salvator Rosa e la splendida natura in posa di Cedri ed altri agrumi,dipinta da Giovan Battista Recco.

Per l’asta n.103 di Arte Moderna e Contemporanea, molte sono le opere importanti e degne di attenzione. Tra i top lots possiamo senz’altro includere:

André Masson (1896-1987) Lavandières, eseguita tra il 1954 (anno in cui l’artista ricevette il Grand Prix national des arts) e il 1955. L’opera è proveniente dalla Galerie Louise Leiris di Parigi.

Mimmo Paladino (1948) Hortus, eseguita nel 1994, grande dipinto di eccezionale fattura.

Enzo Cucchi (1949) Senza titolo, realizzata nel 1986 e composta in 2 parti di pigmento secco su cemento e metallo. L’opera è stata esposta nella importantissima prima personale dell’artista al Guggenheim di New York, e proviene da una importante collezione di arte contemporanea internazionale.

Tony Cragg (1949) Forminifera, eseguita nel 1990 ed esposta più volte alla galleria Deweer di Otegem (Belgio).

Sono da citare anche il grande lavoro di Jan Fabre, l’installazione di Ylia e Emilia Kabakov, Merz, Salvo, Carla Accardi.