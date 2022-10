Camminata tra gli olivi ad Anacapri ecco la sesta giornata nazionale

Nell’ultima domenica d’ottobre, quando si celebra la giornata nazionale dedicata alle città dell’olio, il Comune di Anacapri in collaborazione con l’associazione Oro di Capri ha organizzato la tradizionale camminata tra gli ulivi.

Un lungo percorso tra alberi di olivo che fiancheggiano le zone di Orrico, è stato organizzato dagli appassionati della natura e del verde e dai soci dell’Oro di Capri che hanno promosso la passeggiata guidata attraverso il paesaggio costiero anacaprese con alternanza di zone a macchia mediterranea, oliveti abbandonati e oliveti recuperati messi in produzione. Il percorso di circa 4 Km per i partecipanti, ogni anno sempre più numerosi prenderà il via dal Piazzale di Orrico, che prende il nome dall’antico fortino di avvistamento, sulla via della Grotta Azzurra alle ore 9.00 e terminerà alle 13.00 in un’altra zona simbolica di Anacapri detta del Pino, alla confluenza della via del Faro.

La camminata di circa 4km avrà una durata di circa due ore e consentirà ai partecipanti durante la passeggiata di ammirare scorci di rara bellezza che si stagliano negli oliveti, una vera e propria camminata attraverso il paesaggio costiero anacaprese con alternanza di zone a macchia mediterranea, oliveti abbandonati e oliveti recuperati e messi in produzione. La novità di quest’anno sarà quella che durante il percorso sarà dato vita ad un flash mob con hashtag #Abbracciaunolivo, un’iniziativa per sensibilizzare la salvaguardia dell'ambiente e il contrasto all'abbandono dei terreni olivicoli. Al termine della camminata naturalistica si terrà una degustazione guidata in cui l’amaro e il piccante dell’Oro di Capri diventeranno dolci.