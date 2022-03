"Capri In Arte", artisti per il sociale e per la pace a favore della Croce Rossa

L’arte si mobilita per il sociale e per la pace a favore dell'Ucraina. L’appello alla solidarietà arriva da un’associazione di artiste capresi “Capri In Arte”, con lo scopo di raccogliere fondi, attraverso la vendita all’asta di loro opere. L’intero importo raccolto, partendo da una base d’asta verrà destinato ad operazioni di pace della Croce Rossa a favore delle famiglie ucraine colpite dalla guerra.

Il motto dell’associazione “Capri in Arte” che ha spinto a promuovere l’iniziativa è stato: “L'Arte non può restare a guardare!”. In particolare alcune artiste del collettivo caprese, tra cui la presidente, Federica Pelliccia, Nunzia Pugliese ed Hermine Alberino sin dal 25 Marzo hanno iniziato a promuovere con un tam tam sui social network (Instagram e Facebook) una vera e propria asta online, inserendo l’immagine della loro opera con un prezzo base d’asta che sarà bloccato il 10 Aprile con l’ultimo commento al post (divenendo il prezzo con cui ci si aggiudicherà l’opera).

Afferma infatti Nunzia Pugliese, segretario dell’associazione Capri in Arte: “sono confluite nella nostra asta non solo opere di artisti capresi ma di tanti giovani artisti sensibili alla causa della pace e della solidarietà verso il popolo ucraino. Molti infatti hanno donato alla nostra associazione le loro opere che sono state aggiunte all’ “Asta di Beneficenza” a favore della Croce Rossa. Il tutto si svolge sulla pagina FaceBook di Capri in Arte dal 25 Marzo al 10 Aprile.” Conclude Pugliese: “Si può scegliere l'opera e fare un'offerta tramite commento. L'offerta più alta visibile nei commenti nell'ultimo giorno di asta, il 10 Aprile, alle ore 20:00 determinerà che l’offerente sarà riuscito ad aggiudicarsela. Il vincitore provvederà personalmente al bonifico che verrà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana.”