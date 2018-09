Capri, Arte e Jazz sabato sera negli spazi dell'Art Club Epoché

Giovedì 13 Settembre 2018, 20:30

CAPRI - Arte e Jazz sabato sera negli spazi dell’Art Club Epochè in via le botteghe 56. La serata inizierà alle 19.00 con l’inaugurazione della mostra personale di Sonia Grineva: “Capri Nature". Un omaggio ai colori, alle armonie ed ai paesaggi dell'isola azzurra che è divenuta la seconda dimora dell'artista russo-americana. Le tele della Grineva spaziano dagli oli agli acquerelli resi con uno stile unico ispirato al neoimpressionismo ed all'astrattismo, di chiara derivazione dei grandi maestri russi e americani. L'evento si terrà sabato sera al tramonto presso il sofisticato Art Club Epoché nel centro di Capri, dove quest’estate si sono alternate opere di artisti italiani, francesi, spagnoli, americani ed ora anche russi e turchi.La Mostra di Sonia Grineva sarà aperta fino al 24 settembre, visitabile tutti i giorni dalle 18 alle 21, e si pone come un tributo alle luci, ai colori e alle varie forme dell'isola, che sono una fonte inesauribile di ispirazione per lei. Oltre al suo spazio di lavoro a Capri, Sonia gestisce uno studio a Union Square a Manhattan, dove è famosa per i suoi paesaggi urbani di New York, e vedute di luoghi come la costa della Georgia, il New England e la parte orientale di Long Island. Dopo il cocktail inaugurale alle 19 di sabato, alla presenza dell'artista, negli stessi spazi dell'Art Club Epochè alle 21 inizierà l’esibizione della Bertone Jazz Band, ai ritmi del jazz latino, con ospite speciale Italia Vogna che si esprimerà nelle sue note vocali che uniscono la musica brasiliana a quella napoletana. A vivacizzare la serata anche i cocktail tailor made di IU Capri.