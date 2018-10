«Voci dal giardino della memoria» alla scoperta del cimitero di Capri

Venerdì 26 Ottobre 2018, 12:44

CAPRI - «Voci dal giardino della memoria» uno spettacolo teatrale alla scoperta del cimitero acattolico monumentale di Capri. Sabato 27 ottobre, in due rappresentazioni alle 19.30 e alle 21.00, la Nesea Capri – eventi culturali, grazie al contributo dell’Assessorato alla Cultura ed eventi della città di Capri, presenterà uno spettacolo teatrale molto suggestivo, alla scoperta delle storie dei personaggi illustri che riposano nel cimitero acattolico dell’isola. Un palcoscenico teatrale naturale: il giardino della memoria dell’isola in cui i personaggi sepolti, attraverso le loro vite e le loro opere, raccontano la storia di Capri dalla fine dell’800 ai giorni nostri. Si tratta di artisti, poeti, scrittori, letterati, registi, politici che, esaltando la bellezza dell’isola, hanno contribuito alla nascita del mito che l’ha resa famosa in tutto il mondo.Il percorso teatralizzato vuole proprio far rivivere le idee, le opere, le arti e i costumi nonché il clima della Capri dei primi del 900, con la presenza suggestiva di attori che impersonificheranno i vari personaggi. Una visita suggestiva ad uno dei luoghi più “toccanti” dell’isola. Lo spettacolo, per la regia Giovanni De Luise, vedrà in scena gli attori Francesco Palumbo, Francesca Chierchia, Elisa Flores, Michela Dell'isola e Michele Iaccarino, sotto la direzione artistica di Nesea – Eventi Culturali.