«Chaos in Pausilypum», la mostra fotografica di Mauro Palumbo all'Orientale

«Chaos in Pausilypum» è una mostra fotografica incentrata sugli scatti realizzati dal fotografo Mauro Palumbo durante le due campagne di scavo archeologico che l’Università di Napoli L’Orientale ha svolto alla villa imperiale del Pausilypon nei mesi di settembre e dicembre 2022.

Lo scavo archeologico è stato realizzato come scavo scuola per gli studenti dei corsi triennale e magistrale dell’Università e ha visto coinvolti una ventina di studenti, che hanno appreso i metodi per la conduzione di uno scavo e l’interpretazione del dato archeologico.

La mostra vuol essere un racconto di questa esperienza, che non è solo un progetto di formazione e ricerca, ma di crescita e condivisione; Mauro Palumbo ha colto quei momenti di vita da cantiere, valorizzando i gesti e rendendo protagonista del racconto archeologico non i resti, ma il quotidiano star insieme.

La mostra, curata da Marco Giglio e Chiara Mattei e allestita presso l’Aula delle Antichità di Palazzo Corigliano, sarà visibile fino a ottobre 2023 e inaugurata il 15 maggio alle ore 17,30. L’allestimento, ideato in modo tale da portare il Pausilypon all’intero degli spazi dell’Università, è stata realizzata grazie al supporto di RCR Restauri.