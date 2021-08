Cinema, gli ulivi del Cilento conquistano Sandra Milo: dopo il Villammare Festival li ha abbracciati

Promessa mantenuta. I l desiderio della Milo di abbracciare gli ulivi di Villammare è stato esaudito dal patron del Villammare Festival. Alessandro Cocorullo. La celebre attrice già sul palco della kermesse cinematografica per ritirare il premio " Icona del Cinema ", aveva espresso la sorpresa alla vista della monumentalità di tali alberi che invadono il Cilento.

«Mai ne avevo visti di così grandi, immensi – ha detto- mi hanno dato una grande emozione. Trasmettono un’energia, una forza , la storia di un popolo e di una terra». E il suo delicato pensiero unito al desiderio di attingere linfa da questi alberi è stato il messaggio promozionale più potente e sincero per Villammare e il Cilento, terra verde di ulivi secolari e nodosi, vera immagine di un territorio difficile, complesso eppure resistente e resiliente. Davvero emozionante per tutti i presenti il momento dell’abbracico della Milo. L’attrice, venuta da lontano, ha saputo cogliere l’essenza di una terra al primo sguardo, lei che di posti ne ha visitati tanti e intensamente. Un bel regalo quello che ha fatto a Villammare, nel corso della sua breve visita che è stata accolta con particolare affetto e partecipazione. Un animo gentile che ha incontrato la gentilezza dell’ambiente cilentano ricordando a tutti il potere del patrimonio esistente, vera ricchezza materiale e spirituale, per tutti.