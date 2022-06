Città della Scienza, alla scoperta dei 5 sensi: «Con-tatto», il weekend dedicato al senso «vietato»

«Con-tatto»: il weekend a Città della Scienza del 2 e 3 luglio è dedicato al tatto: il primo senso che si sviluppa fin dall’epoca della gestazione, necessario per il benessere fisico ed emotivo oltre che per interagire con l’ambiente esterno. Messo a dura prova dal Covid-19, per ridurre le probabilità di contagio abbiamo modificato le nostre abitudini quasi a «dimenticarci» di avere il tatto. Città della Scienza, museo hands-on per eccellenza, propone, dunque, un programma con tante attività a tema tattile. Con Giotto sarà possibile creare un sacchetto magico con cui i bambini disegneranno direttamente con le dita; con «Borbone Kids Lab» verrà realizzata una tavola tattile sul tema del caffè.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Napoli Città della Scienza, weekend sulla tutela delle acque... IL PROGETTO La Città della Scienza rilancia l'agricoltura con... LA CITTA' CHE RIPARTE Napoli, riscatto Città della scienza: «La Cina punta su...

E ancora: visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co e spettacoli del Planetario. Continuano, infine, a Città della Scienza i campi estivi, «Un’estate da scienziati», fino al 29 luglio 2022, per bambini e ragazzi smart, dai 5 agli 11 anni. Per tutto il mese di luglio si arricchiranno con i laboratori di creatività e coding di R-Store.