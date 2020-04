Coronavirus, un successo il tour virtuale nel parco archeologico di Ercolano

LEGGI ANCHE

A quasi un mese dalla chiusura dei cancelli de, l'affollamento dai luoghi d'arte si è trasferito e riversato sul web. Sono decine e decine le proposte di visita e di approfondimento di. Il Parco Archeologico di Ercolano, sposando la causa #iorestoacasa, con la facciata illuminata dal tricolore, grazie all'iniziativa del Comune di Ercolano in collaborazione con Engie, ha lanciato da subito «», un viaggio virtuale nel Parco Archeologico nell'attesa di mostrarsi di nuovo dal vivo. I Lapilli fino ad ora mostrati riguardano i Fornici e la Barca di Herculaneum, il Teatro antico di Herculaneum, la Casa dei Cervi, la ricerca sul cervello vetrificato. Un percorso di visita sul web diffuso attraverso l'uso di hashtag e tag istituzionali per il networking social e comunicato attivando la rete di servizi e di partners del parco: dai comunicati stampa, agli spot sui canali video della Metropolitana di Napoli, ai canali istituzionali nazionali e internazionali, come quelli Unesco.Tra gli approfondimenti pubblicati in rete dal Parco di Ercolano, il caso studio della Casa del Bicentenario raccontato dai protagonisti del progetto, la domus è stata restituita al pubblico dopo oltre trent'anni dalla chiusura, tra conservazione, ricerca e sperimentazione; la visita virtuale alla mostra «Bound for disaster. Pompei and Herculaneum» al Moesgaard Museum della città di Aarhus in Danimarca, dedicata in particolar modo alle tavolette cerate ritrovate nella città di Herculaneum, il Direttore del Parco Francesco Sirano è nelle vesti di guida virtuale.Nell'ambito dell'arricchimento delle proposte sui diversi canali, con gli approfondimenti video, le collaborazioni internazionali e i contenuti digitali, il Parco di Ercolano sta implementando anche il canale youtube del Parco e registra una crescita esponenziale dei followers sul canale istagram.