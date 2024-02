«Falastin Hurra»: dai fumetti al cinema, sabato due proiezioni a Napoli

Falastin Hurra, la mostra collettiva di fumettisti e Illustratori per la Palestina Libera è prorogata con il sostegno del Complesso di San Domenico Maggiore, fino a domenica 4 febbraio. E l’organizzazione rilancia subito con un ultimo evento cittadino al sabato 3 febbraio con due momenti collegati, pur diversi.

Alle 10.30 del sabato la nostra mostra si fa punto di riferimento per le inziative a sostegno del popolo palestinese e ospita la prima assemblea coordinata e convocata dal gruppo di Napoli dei “Sanitari per Gaza”, riunione aperta a tutti quelli, soprattuto del mondo sanitario, che possono impegnarsi per il progetto, nato da un gruppo di sanitari italiani, per una rete di operatori connessa a un network internazionale, nata per denunciare la catastrofe sanitaria in Palestina, e per essere un ponte internazionale pronto a ripristinare una normalità medica a Gaza, dando voce alle richieste di aiuto dei colleghi palestinesi.

Nel pomeriggio, in collegamento con l’assemblea mattutina, la proiezione del film documentario “Erasmus in Gaza”; produzione italiana e spagnola che racconta la vita quotidiana del primo studente universitario al mondo, apprendista chirurgo, a svolgere il suo Erasmus in Palestina, provenendo da Siena, vivendo la vita del mondo sanitario a Gaza, tra normalità giovanile e le vessazioni e la conflittualità continua imposta da Israele.

Regia di Chiara Avesani e Matteo Delbò per Feltrinelli.

A seguire, alle 18.00 la proiezione di “3000 Nights” di Mai Masri, film franco-palestinese che racconta la storia di un'insegnante palestinese, appena sposata, che viene ingiustamente arrestata e rinchiusa in una prigione israeliana dove dara alla luce un figlio e lotterà per crescerlo dietro le sbarre. Ispirato a una storia vera e girato in un vero e proprio carcere. il film ripercorre il viaggio di speranza di una giovane madre in cui resilienza e volontà di sopravvivenza lottano contro ogni probabilità.