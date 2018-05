Martedì 15 Maggio 2018, 20:48 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 20:48

Margherita ha 34 anni e un lavoro che ama. È bella, ricca ma incapace di superare sia la scomparsa del papà, morto all’improvviso otto anni prima, sia l’abbandono del fidanzato. Dopo un grave incidente d’auto si risveglia in ospedale. Qui farà un incontro con una donna anziana, che diventerà un'amicizia e le cambierà la vita in meglio. È la trama del romanzo di Silvia Truzzi, «Fai piano quando torni», edito da Longanesi, un romanzo nel quale si racconta, con tono ironico e sorprendentemente leggero, il dolore della perdita e la fatica della rinascita. Il libro sarà presentato alla libreria Feltrinelli (via S.Caterina a Chiaia 23) giovedì 17 maggio alle 18. Con l'autrice dialoga Federico Monga, vicedirettore del Mattino.